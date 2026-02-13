Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Βλάβη στο πλοίο «Άρτεμις» κατά την αναχώρησή του από Λαύριο για Κυκλάδες, επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι
Στο πλοίο επέβαιναν 57 επιβάτες
Απώλεια της αριστερής άγκυρας παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Άρτεμις» κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το Λαύριο με προορισμό την Κέα, την Κύθνο, τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Κίμωλο και τη Μήλο.
Στο πλοίο επέβαιναν 57 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 33 άτομα. Το «Άρτεμις» μετέφερε επίσης 25 Ι.Χ. οχήματα, δύο φορτηγά και δύο δίκυκλα.
Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή άλλο πρόβλημα για επιβάτες και πλήρωμα.
Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό το λιμάνι της Κέας προωθήθηκαν με έτερο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο «Άρτεμις», εν αναμονή των περαιτέρω ενεργειών και της αποκατάστασης του προβλήματος.
