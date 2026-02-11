Υπουργείο Παιδείας: Στην Εισαγγελία τα στοιχεία για τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ
Παράλληλα, το υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει εκκινήσει στο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία
Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης διαβιβάζεται το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων που αφορούν τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Όπως γνωστοποιεί το υπουργείο, έχουν ήδη παραληφθεί και μελετώνται τα στοιχεία που ζητήθηκαν τόσο από το ΑΠΘ όσο και από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συμβάντων. Η Εισαγγελία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.
Παράλληλα, το υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει εκκινήσει στο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Επισημαίνει επίσης ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική, με εξέταση κάθε πτυχής που ενδεχομένως αφορά ενέργειες ή παραλείψεις, με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου.
Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.
Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του. Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.
Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.
