Υπουργείο Παιδείας: Στην Εισαγγελία τα στοιχεία για τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου στο ΑΠΘ

Παράλληλα, το υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που έχει εκκινήσει στο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία