ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας, τα επεισόδια έγιναν εκτός του πανεπιστημίου
Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τα επεισόδια τα ξημερώματα Σαββάτου - «Οποιαδήποτε παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus»
Ανακοίνωση σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου.
«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μετά από πάρτι χωρίς άδεια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν 313 προσαγωγές.
Τα σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.
Σημειώνεται ότι οι πρυτανικές Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι ουδέποτε ζητήθηκε και ούτε έδωσαν άδεια για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα την ΕΛΑΣ για την «κινητικότητα» που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα άτομα ξεκίνησαν να μπαίνουν μαζικά στην Πολυτεχνική Σχολή.
Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.
