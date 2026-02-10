Κομμένη στα δύο η Πατρών-Τριπόλεως λόγω καθίζησης, μαθητές και καθηγητές πέρασαν πεζοί το σημείο για να πάνε σχολείο
Καθίζηση Πατρών - Τριπόλεως

Το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει πάνω από ένα μέτρο, μόνο μέσω παρακαμπτηρίων η κυκλοφορία

Κλειστή επ’ αόριστον παραμένει η Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης, στη θέση Χάνι Θεοφάνη, λόγω σοβαρής καθίζησης του οδοστρώματος.

Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε βάθος άνω του ενός μέτρου και σε μεγάλο μήκος, γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία εξαιρετικά επικίνδυνη. Τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν από την Παρασκευή, ωστόσο κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου το ρήγμα διευρύνθηκε, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στο πλήρες κλείσιμο του δρόμου.

Η οδική σύνδεση προς την Πάτρα έχει διακοπεί, ενώ η πρόσβαση στη Δίβρη γίνεται πλέον μόνο μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε οδηγούς και κατοίκους.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το patrapress.gr, μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να διασχίζουν πεζοί το επικίνδυνο σημείο της καθίζησης για να φτάσουν στο σχολείο. Σύμφωνα με καταγγελίες, περίπου 20 άτομα, μαθητές, καθηγητές, δασκάλα και νηπιαγωγός πέρασαν με τα πόδια το σημείο όπου έχει «βουλιάξει» ο δρόμος.
Στην απέναντι πλευρά τούς παρέλαβε μικρό λεωφορείο, το οποίο τους μετέφερε στη Δίβρη, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Όπως αναφέρεται, παρά το σοβαρό πρόβλημα, δεν εφαρμόστηκε τηλεκπαίδευση, με αποτέλεσμα μαθητές και εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να μετακινηθούν υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου.
