Βίντεο με τη σπείρα που έσκαγε τα λάστιχα των αυτοκίνητων και έκλεβε πολίτες που είχαν σηκώσει λεφτά από την τράπεζα

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
κατάφερνε να αποσπά εγκληματική ομάδα που έβαζε στο στόχαστρο ανυποψίαστους πολίτες αμέσως μετά την ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών από τράπεζες.
Βίντεο ντοκουμέντο
καταγράφει τον τρόπο δράσης της σπείρας. Σε ένα από τα περιστατικά, οδηγός αυτοκινήτου σταματά στην άκρη του δρόμου
, όταν αναβάτης μηχανής (μέλος της σπείρας) τον προσεγγίζει ζητώντας πληροφορίες και τον απασχολεί. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος άνδρας εμφανίζεται πίσω από το όχημα, ανοίγει την πόρτα και αφαιρεί τσάντα χωρίς να γίνει αντιληπτός τον ιδιοκτήτη.
Ο τρόπος δράσης της σπείρας
Τα μέλη της σπείρας παρακολουθούσαν αρχικά τα υποψήφια θύματά
τους εντός τραπεζικών καταστημάτων
με ένα από τα μέλη να προσποιείτε τον πελάτη
, περιμένοντας στη σειρά και παρατηρώντας ποιοι πραγματοποιούσαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Αμέσως μετά ειδοποιούσε τους συνεργούς του που βρίσκονταν έξω από το υποκατάστημα, οι οποίοι περίμεναν σε ενοικιασμένο όχημα με πλαστά έγγραφα. Ακολουθούσαν τον στόχο και, με την πρώτη ευκαιρία – όπως μια σύντομη στάση – τρυπούσαν το λάστιχο του αυτοκινήτου χωρίς να γίνουν αντιληπτοί
.
Όταν το θύμα αντιλαμβανόταν το πρόβλημα και έβγαινε από το όχημα
, ένα μέλος της σπείρας προσέφερε δήθεν βοήθεια ή το απασχολούσε, ενώ την ίδια στιγμή συνεργός του αφαιρούσε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα έχει διαπράξει τουλάχιστον 10 κλοπές, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών μελών, μιας 50χρονης, ενός 33χρονου και ενός 19χρονου
, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και η έρευνα για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης της ομάδας βρίσκεται σε εξέλιξη.