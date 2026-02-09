To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε χρήματα από οχήματα στην Αττική, τους έσκαγαν τα λάστιχα
Συνελήφθησαν 3 μέλη και εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις - Από τη δράση τους αποκόμισαν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ
Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας και στη σύλληψη τριών αλλοδαπών που διέπραττε κλοπές χρηματικών ποσών από οχήματα σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δράστες νοίκιαζαν από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων το «επιχειρησιακό» τους όχημα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Στη συνέχεια κινούνταν σε περιοχές σε όλη την Αττική και εντόπιζαν τα θύματά τους παρακολουθώντας πολίτες που εξέρχονταν από τράπεζες μετά από ανάληψη χρηματικού ποσού.
Μόλις τα θύματα επιβιβάζονταν στο όχημά τους, οι δράστες τα ακολουθούσαν και προκαλούσαν φθορά σε ένα ελαστικό του οχήματος. Όταν οι οδηγοί αντιλαμβάνονταν τη βλάβη και ακινητοποιούσαν το όχημά τους, οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματα και, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαιρούσαν τα χρήματα από το εσωτερικό των οχημάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών, με τους δράστες να έχουν αποκομίσει συνολικά πάνω από 100.000 ευρώ.
Οι τρεις αλλοδαποί (50χρονη, 33χρονος και 19χρονος) συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 545 ευρώ, τρία κατσαβίδια, τρία κινητά τηλέφωνα, πτυσσόμενο μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης τους συνεχίζεται.
