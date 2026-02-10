Γιορτή σήμερα: Ποιος ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος, το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη από τα λοιμώδη νοσήματα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του
Στις 10/2 η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους του Θαυματουργού.
Ο Άγιος Χαράλαμπος θεωρείται προστάτης των πασχόντων από λοιμώδη νοσήματα, ενώ είναι πολιούχος στον Πύργο Ηλείας, στην Πρέβεζα, την Κέα, το Ληξούρι και τους Παξούς.
Ο Άγιος Χαράλαμπος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τιμάται, διότι είναι προστάτης από τα λοιμώδη νοσήματα και ιδίως από την πανούκλα.
Η μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους γιορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Χαραλάμπης, Χαραλαμπία και Χαρίλαος.
Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο Χαραλάμπης γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, επί αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου (192-211). Όταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας εξαπέλυσε απηνείς διωγμούς κατά των Χριστιανών, ο Χαραλάμπης, που ήταν τότε ιερέας, συνελήφθη με διαταγή του επάρχου Λουκιανού.
Ο ίδιος ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν ο Χαραλάμπης διακήρυξε με παρρησία την πίστη του, ο Λουκιανός προσπάθησε με το ξίφος του να πληγώσει το σώμα του. Όμως, ως εκ θαύματος, το χέρι με το οποίο κρατούσε το ξίφος αποκόπηκε κι έμεινε κρεμασμένο στο σώμα του Χαραλάμπη. Τότε, ο Άγιος προσευχήθηκε και το χέρι του Λουκιανού συγκολλήθηκε στο σώμα του.
Βλέποντας αυτό το θαύμα, πολλοί από τους παρισταμένους πίστεψαν στον αληθινό Θεό, ανάμεσά τους οι δήμιοι Βάπτος και Πορφύριος, οι οποίοι συνεορτάζονται με τον Άγιο Χαράλαμπο στις 10 Φεβρουαρίου. Ταπεινωμένος, ο Λουκιανός διέταξε τον αποκεφαλισμό του Χαραλάμπη, αφού πρώτα τον διαπόμπευσε δια μέσου της πόλης.
Πηγή: www.sansimera.gr
O Ιερομάρτυρας της Χριστιανοσύνης Άγιος Χαράλαμπος
