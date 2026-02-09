Απείλησαν 22χρονο με όπλο στην Πάτρα για να καταθέσει ψέματα σε δίκη 24χρονου
Απείλησαν 22χρονο με όπλο στην Πάτρα για να καταθέσει ψέματα σε δίκη 24χρονου

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο 24χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι του 22χρονου και να τον χτύπησε στο πρόσωπο με το όπλο

Απείλησαν 22χρονο με όπλο στην Πάτρα για να καταθέσει ψέματα σε δίκη 24χρονου
Μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, 22χρονος κατήγγειλε ότι ένας 24χρονος μπήκε στο σπίτι όπου διαμένει και κρατώντας πιστόλι τον απείλησε για τη ζωή του.

Εν συνεχεία μάλιστα ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 22χρονου στις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο με συνέπεια να τον τραυματίσει.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος αναζητείται, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα έγιναν προκειμένου να αναγκάσει τον 22χρονο να καταθέσει ψέμματα σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται.
