Αγνοείται 60χρονος ψαράς στο Γύθειο, βρέθηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», η βάρκα του αγνοούμενου, με το όνομα «Αντώνιος», εντοπίστηκε χωρίς επιβαίνοντες λίγο μετά τις 17:00 τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο στην ακτή των Τρινήσων. Μέσα στο σκάφος βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς άλλα ίχνη του ιδιοκτήτη.
Ο 60χρονος είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, καθώς διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συνήθιζε να βγαίνει μόνος του για ψάρεμα, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση πληροφοριών για τις τελευταίες του κινήσεις.
Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδράμει και ελικόπτερο, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση που αντιληφθούν οτιδήποτε σχετικό.
