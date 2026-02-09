Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Άγνωστοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) να διαρρήξουν ΑΤΜ
, που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία
, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr
, γύρω στις 2:30 τουλάχιστον τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους προσπάθησαν να ξηλώσουν τα προστατευτικά ρολά, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο μηχάνημα.
Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός με τους δράστες να δραπετεύουν, πριν προλάβουν να αφαιρέσουν χρήματα ή να προκαλέσουν πιο σοβαρές υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.