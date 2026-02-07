Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση

Προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα -Παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση
Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας πέρασαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 31χρονος κινούμενος στο κέντρο της πόλης προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Στη συνέχεια παραβίασε, κατ' επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

