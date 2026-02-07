Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση
Προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα -Παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες
Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας πέρασαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο 31χρονος κινούμενος στο κέντρο της πόλης προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Στη συνέχεια παραβίασε, κατ' επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο 31χρονος κινούμενος στο κέντρο της πόλης προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Στη συνέχεια παραβίασε, κατ' επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα