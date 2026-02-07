Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Πάργα: Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
Τον εντόπισε διερχόμενος οδηγός και ειδοποίηση την Πυροσβεστική -Ο 42χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ένας άνδρας 42 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες, έπειτα από πτώση του αυτοκινήτου του σε αρδευτικό κανάλι στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάργας για αγροτικό όχημα που είχε καταλήξει σε κανάλι βάθους περίπου δύο μέτρων, γεμάτο νερό, στον δρόμο που συνδέει τα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί.
Όπως έγινε γνωστό, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.
Ο 42χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
