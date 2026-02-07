Πάργα: Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Πάργα

Πάργα: Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Τον εντόπισε διερχόμενος οδηγός και ειδοποίηση την Πυροσβεστική -Ο 42χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Πάργα: Νεκρός οδηγός ΙΧ που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
Ένας άνδρας 42 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες, έπειτα από πτώση του αυτοκινήτου του σε αρδευτικό κανάλι στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάργας για αγροτικό όχημα που είχε καταλήξει σε κανάλι βάθους περίπου δύο μέτρων, γεμάτο νερό, στον δρόμο που συνδέει τα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί.

Όπως έγινε γνωστό, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Ο 42χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

