Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός Βούλγαρου ο οποίος είχε κρύψει 5,5 κιλά ηρωινή σε κρύπτη στο αυτοκίνητο προχώρησαν στις Σέρρες Τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα στο πάτωμα του αυτοκινήτου ξετρύπωσε ο σκύλος της αστυνομίας Roxy.Η έρευνα έγινε αφού οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του Βούλγαρου 9 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 743 γραμμαρίων.Όπως διαπιστώθηκε, τελικά, ο Βούλγαρος που συνελήφθη ήταν μέλος κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.Συνελήφθη χθες (5 Φεβρουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 743 γραμμαρίων.Σε έρευνα που έγινε σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy», εντοπίστηκαν κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού, 26 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 5 κιλών και 538 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.Από την έρευνα των αστυνομικών εξακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς ήταν μέλος κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.