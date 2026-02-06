Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βούλγαρος Ναρκωτικά Ηρωίνη Σέρρες Σκύλος

Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο

Ο Βούλγαρος είχε κρύψει τα ναρκωτικά σε κρύπτη στο πάτωμα του αυτοκινήτου

Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός Βούλγαρου ο οποίος είχε κρύψει 5,5 κιλά ηρωινή σε κρύπτη στο αυτοκίνητο προχώρησαν στις Σέρρες.

Τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα στο πάτωμα του αυτοκινήτου ξετρύπωσε ο σκύλος της αστυνομίας Roxy.

Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Σέρρες: Η Roxy ξετρύπωσε 5,5 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει Βούλγαρος σε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο


Η έρευνα έγινε αφού οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του Βούλγαρου 9 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 743 γραμμαρίων.

Όπως διαπιστώθηκε, τελικά, ο Βούλγαρος που συνελήφθη ήταν μέλος κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του Βούλγαρου στις Σέρρες


Κλείσιμο
Συνελήφθη χθες (5 Φεβρουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 743 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που έγινε σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy», εντοπίστηκαν κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού, 26 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 5 κιλών και 538 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς ήταν μέλος κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης