«Ελ. Βενιζέλος»: Τι υπάρχει στο γραφείο απολεσθέντων του αεροδρομίου, από κινητά και πορτοφόλια μέχρι… σιδερώστρα και μασέλες
Πού πάνε τελικά όσα οι ταξιδιώτες ξεχνούν πίσω τους -Τι λέει η υπεύθυνη του γραφείου απολεσθέντων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Λίγοι είναι εκείνοι που έχουν αναρωτηθεί τι συμβαίνει τελικά με τα αντικείμενα που ξεχνούν οι ταξιδιώτες στα αεροδρόμια. Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν πολλοί, τα αντικείμενα αυτά δεν πετιούνται, αλλά ακολουθείται μια αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, σύμφωνα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπου συγκεντρώνονται όλα τα απολεσθέντα αντικείμενα. Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, βαλίτσες που έμειναν πίσω από τους ιδιοκτήτες τους έχουν συγκεντρωθεί εκεί, ακόμη και στοιβαγμένες μέχρι το ταβάνι.
«Κάθε αντικείμενο που φτάνει εδώ καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια και φυλάσσεται μέχρι να αναζητηθεί από τον κάτοχό του. Παραμένει στο γραφείο μας για ένα έτος και, μετά την παρέλευση του έτους, εάν πρόκειται για αντικείμενο που έχει βρεθεί εντός του αερολιμένα, περνά στην ιδιοκτησία του. Ωστόσο, υπάρχει παραχωρητήριο προς το ελληνικό Δημόσιο. Αν πρόκειται για αντικείμενο που έχει βρεθεί εκτός του χώρου του αερολιμένα, όπως σε ταξί ή στο μετρό, αποδίδεται στον ευρέτη. Εάν αυτός δεν το επιθυμεί, τότε παραδίδεται στον Δήμο Σπάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ξεχωρίζοντας ένα άλλο περιστατικό ανέφερε ότι μια νύφη από την Κρήτη... ξέχασε το νυφικό της, το οποίο της εστάλη με την αμέσως επόμενη πτήση.
Πού πάνε τα αντικείμενα που δεν τα αναζητά ποτέ κανείςΓια τη λειτουργία του γραφείου απολεσθέντων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μίλησε στη δημόσια τηλεόραση η υπεύθυνη του τμήματος, κυρία Ασθενού, εξηγώντας αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείται.
Τα πιο περίεργα αντικείμενα που ταξιδιώτες άφησαν πίσω τουςΌσον αφορά τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που έχουν βρεθεί, η ίδια αποκάλυψε πως ανάμεσά τους συγκαταλέγονται μια... σιδερώστρα, μια γάστρα, ένα ξίφος, μασελάκια, θερμοφόρα, ζυγαριά, τάβλι, αρμόνιο, πιεσόμετρο, ακόμη και μία μπουκάλα οξυγόνου.
