Βίντεο από τη δράση σπείρας διαρρηκτών που άδειαζε σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Καρέ – καρέ οι κινήσεις τους και το λάθος που οδήγησε στη σύλληψη τους

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται το ζευγάρι διαρρηκτών που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι, ανοίγοντας δεκάδες σπίτια και αφαιρώντας κάθε πολύτιμο αντικείμενο που έβρισκε.

Οι δύο άνδρες φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα χρυσαφικά και τα τιμαλφή, με τις αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι η συνολική λεία τους ανήλθε σε 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 43.900 ευρώ.

Βίντεο που παρουσιάζει το patris.gr καταγράφει τους δράστες να εξέρχονται από διαμερίσματα ξενοδοχείου στο οποίο είχαν εισβάλει, κλείνοντας προσεκτικά τις πόρτες ώστε να μη γίνει άμεσα αντιληπτή η διάρρηξη. Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με κασκόλ και φορούσαν καπέλα, επιχειρώντας να αποφύγουν την αναγνώριση από κάμερες ασφαλείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί αποδείχθηκε καθοριστικό. Από την ανάλυση των βίντεο αναγνωρίστηκε αρχικά ο ένας από τους δύο, ενώ σε δεύτερο οπτικό υλικό ταυτοποιήθηκε και ο συνεργός του.

Οι δράστες εμφανίζονται να κινούνται ψύχραιμα, να πηδούν την περίφραξη και να απομακρύνονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στα ίχνη τους και χθες πραγματοποιήθηκε η σύλληψή τους.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και οχήματα εντοπίστηκε μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα κατασχέθηκαν 730 ευρώ σε μετρητά, ένα αεροβόλο όπλο, μία σφαίρα, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και τρία αυτοκίνητα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια και πλέον αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη.

