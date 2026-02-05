Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι
Μικρής έκτασης ζημιές σημειώθηκαν στην είσοδο του καταστήματος και στην τοιχοποιία
Αυτοσχέδιο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σήμερα τα ξημερώματα έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρής έκτασης ζημιές στην είσοδο και στην τοιχοποιία της επιχείρησης, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό στις 8 το πρωί όταν πήγε στην επιχείρησή του ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στη συνέχεια είδε από τις κάμερες ασφαλείας τι είχε συμβεί και κάλεσε την Αστυνομία.
Κατά πληροφορίες, για το περιστατικό κανείς εκ των κατοίκων της περιοχής δεν αντιλήφθηκε κάτι σχετικό.
