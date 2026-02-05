Τραγωδία στη Χίο: Παραμένουν στο νοσοκομείο οι 23 τραυματίες, στον ανακριτή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα

Η κατάσταση των τραυματιών

«Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε καθέναν που βγάζαμε, δεν υπήρχαν σε κανέναν. Ένας που κατέληξε τον πήρε το Λιμενικό, μία κυρία που εξέπνευσε εδώ και εμείς συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα», ανέφερε.Ταυτόχρονα είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την εξής εικόνα: «πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια». Σύμφωνα με τον κ. Κυρηθρά το σκάφος «ήταν μικρό, έξι μέτρων και με μηχανή 300 ίππων». «Εμείς βγάλαμε από εκεί μέσα 12-13. Ημιβυθισμένο ήταν. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος μετά θα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό», συμπλήρωσε.Το ναυάγιο έγινε περίπου ένα μίλι από την ακτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ομάδα του δεν ανέσυρε κανέναν ζωντανό από το νερό. Τρεις δύτες «τραβούσαμε τα πτώματα προς το σκάφος του Λιμενικού, τα έπαιρναν τα παιδιά και τα ανέβαζαν στο σκάφος».Όπως έγινε γνωστό, δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα την οποία διέθετε το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη στο ναυάγιο. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού η χρήση της κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, καθώς είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες.Ειδικότερα, πηγές του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με του παράνομους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου, συνολικά 22 άτομα παραμένουν για νοσηλεία, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες που βρίσκονται σε καθεστώς βραχείας παραμονής. Πρόκειται για ασθενείς που έλαβαν άμεσα την απαραίτητη φροντίδα, ωστόσο δεν έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τα παιδιά τους.Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν δέκα παιδιά, τα οποία είναι εκτός κινδύνου και η ζωή τους δεν διατρέχει καμία απειλή.Την ίδια στιγμή, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες παρακολουθούνται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.