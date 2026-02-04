«Ανασύραμε 12 σορούς, ζήσαμε τραγικές στιγμές»: Δύτης περιγράφει την επιχείρηση στη Χίο
«Ανασύραμε 12 σορούς, ζήσαμε τραγικές στιγμές»: Δύτης περιγράφει την επιχείρηση στη Χίο

Είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την εξής εικόνα: «πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα»

«Ανασύραμε 12 σορούς, ζήσαμε τραγικές στιγμές»: Δύτης περιγράφει την επιχείρηση στη Χίο
Τις τραγικές στιγμές που έζησε στο ναυάγιο βάρκας μεταναστών στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν περιέγραψε ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας. Ο ίδιος είπε πως μαζί με δύο ακόμα δύτες δεν ανέσυραν κανέναν ζωντανό από το νερό ενώ έκανε λόγο για μια «τραγική κατάσταση».

Ο κ. Κυρηθράς είναι μέλος καταδυτικού συνεργείου από την σχολή ναυαγοσωστικής της Χίου. «Μέσα στο σκάφος, πολλά πτώματα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε.

«Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε καθέναν που βγάζαμε, δεν υπήρχαν σε κανέναν. Ένας που κατέληξε τον πήρε το Λιμενικό, μία κυρία που εξέπνευσε εδώ και εμείς συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα», ανέφερε.

Βαγγέλης Κυρήθρας: Ο δύτης που βούτηξε στο σκοτάδι για να σώσει ζωές

Ταυτόχρονα είπε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την εξής εικόνα: «πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια». Σύμφωνα με τον κ. Κυρηθρά το σκάφος «ήταν μικρό, έξι μέτρων και με μηχανή 300 ίππων». «Εμείς βγάλαμε από εκεί μέσα 12-13. Ημιβυθισμένο ήταν. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος μετά θα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό», συμπλήρωσε.

Το ναυάγιο έγινε περίπου ένα μίλι από την ακτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ομάδα του δεν ανέσυρε κανέναν ζωντανό από το νερό. Τρεις δύτες «τραβούσαμε τα πτώματα προς το σκάφος του Λιμενικού, τα έπαιρναν τα παιδιά και τα ανέβαζαν στο σκάφος».


Συνελήφθη ο Μαροκινός που υπέδειξαν οι ναυαγοί ως διακινητή 

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στους ναυαγούς ήταν και ένας Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί από τους άλλους διασωθέντες ότι ήταν ο διακινητής με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Όλοι οι άλλοι μετανάστες στη λέμβο ήταν από το Αφγανιστάν.

Παράλληλα έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες του ναυαγίου, με το Λιμενικό να επισημαίνει ότι δεν είχε γίνει χρήση της θερμικής κάμερας πάνω στο σκάφος.

Ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από θαλάσσης και αέρος για τον εντοπισμό ανθρώπων που ίσως είναι αγνοούμενοι, αλλά και για αντικείμενα και άλλα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.
