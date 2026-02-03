Σύλληψη 67χρονης οικιακής βοηθού στο Ίλιον για διαδοχικές κλοπές σε σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Ίλιον Κλοπές Σύλληψη Αστυνομία

Σύλληψη 67χρονης οικιακής βοηθού στο Ίλιον για διαδοχικές κλοπές σε σπίτια

Αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και χρηματικά ποσά

Σύλληψη 67χρονης οικιακής βοηθού στο Ίλιον για διαδοχικές κλοπές σε σπίτια
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη μιας 67χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ίλιον, έπειτα από καταγγελίες για σειρά κλοπών σε σπίτια όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανακριτική έρευνα, η γυναίκα φέρεται το τελευταίο ενάμιση χρόνο να εκμεταλλευόταν την ελεύθερη πρόσβασή της στους χώρους των κατοικιών και να αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και χρηματικά ποσά, χωρίς αρχικά να γίνεται αντιληπτή από τους ενοίκους.

Σύλληψη 67χρονης οικιακής βοηθού στο Ίλιον για διαδοχικές κλοπές σε σπίτια


Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ιδιοκτήτες κατοικιών αντιλήφθηκαν ότι αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί και απευθύνθηκαν στις Αρχές. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 67χρονης το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή της όσο και στο σπίτι της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες κοσμήματα, ρολόγια καθώς και χρηματικό ποσό που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης