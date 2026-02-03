Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Σύλληψη 67χρονης οικιακής βοηθού στο Ίλιον για διαδοχικές κλοπές σε σπίτια
Αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και χρηματικά ποσά
Στη σύλληψη μιας 67χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ίλιον, έπειτα από καταγγελίες για σειρά κλοπών σε σπίτια όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανακριτική έρευνα, η γυναίκα φέρεται το τελευταίο ενάμιση χρόνο να εκμεταλλευόταν την ελεύθερη πρόσβασή της στους χώρους των κατοικιών και να αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και χρηματικά ποσά, χωρίς αρχικά να γίνεται αντιληπτή από τους ενοίκους.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ιδιοκτήτες κατοικιών αντιλήφθηκαν ότι αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί και απευθύνθηκαν στις Αρχές. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 67χρονης το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή της όσο και στο σπίτι της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες κοσμήματα, ρολόγια καθώς και χρηματικό ποσό που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
