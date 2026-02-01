Μεταξουργείο: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, επί της Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο, ξέσπασε στις τέσσερις το απόγευμα της Κυριακής. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα ενώ η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία.

Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.

