Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες - Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ
Πού έβρεξε περισσότερο στην Αττική - Ανατολικά - βορειοανατολικά θα κινηθεί η κακοκαιρία, δείτε αναλυτική πρόγνωση
Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου τη χώρα. Λίγο πριν το μεσημέρι σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στην Αττική , ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα καθώς η βροχή συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.
Στο μεταξύ, νέα «κόκκινη προειδοποίηση» εξέδωσε η ΕΜΥ αφού το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε με τα τελευταία προγνωστικά.
Ειδικότερα, τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:
Την Κυριακή (01-02-26)
α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.
✅Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».
Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί.
Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.
Παράλληλα, έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, χωρίς –μέχρι στιγμής– να έχουν σημειωθεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112, για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τα ρέματα στο παραλιακό μέτωπο «τώρα αρχίζουν να κατεβάζουν νερά», ωστόσο, όπως εκτίμησε, δεν αναμένεται να προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων.
Την ίδια ώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο δήμαρχος Ζαγοράς, ο οποίος ανέφερε ότι στο Πήλιο δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα από την κακοκαιρία και η κατάσταση παραμένει απολύτως ελεγχόμενη.
Στον Αγιόκαμπο Λάρισας και στα υπόλοιπα παράλια της περιοχής, ο παραλιακός δρόμος λειτουργεί κανονικά, χωρίς δυσχέρειες στην κυκλοφορία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή ανάγκη για παρεμβάσεις.
Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών.
