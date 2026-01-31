Βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας από το βράδυ, οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή, δείτε χάρτες

Εικόνα 1: Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02

Εικόνα 2: Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται το πρωί της Κυριακής 01/02

Εικόνα 3: θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02

🟦 Αύριο (Κυριακή) :Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.🌍 Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχώνΟι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται :- Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης- Στην Κάσο- Στην Κάρπαθο⚠️ Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες🗺️ Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης :→ Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.→ Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.🟢 Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές🔵 Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων🔴 Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας⚠️ Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή :- Επτάνησα- Δυτική & Νότια Πελοπόννησος- Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Εύβοια & Σποράδες- Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία- Κεντρική Μακεδονία- Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα- Δυτική & Νότια Κρήτη❄️ Χιονοπτώσεις :Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.Ιδιαίτερη έμφαση :* Μακεδονία & Θράκη- Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρωνΣημαντική επισήμανση :* Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.🌬️ Άνεμοι - Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες :* Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.⚠️ Συνδυαστικοί κίνδυνοι :Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει :- Πλημμυρικά φαινόμενα- Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών- Μεταφορά φερτών υλικών- Πτώσεις δέντρων- Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης- Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές🛡️ Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών :- Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους- Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια- Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές- Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις📍 Ειδικά για την Αττική* Έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.* Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.🔚 Εξασθένηση - Λήξη κακοκαιρίας :* Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.* Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι - απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα αποτελέσει παρελθόν».Κακοκαιρία με επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4 (Πολύ Σημαντική) την ΚυριακήΒαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02,Στο ίδιο κλίμα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσειςοι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγηη μικρή πτώση της θερμοκρασίαςΑπό τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (1) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, (2) το πρωί της Κυριακής 01/02 και (3) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.