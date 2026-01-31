Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς στην Ήπειρο, ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία
ΕΛΛΑΔΑ
Ήπειρος Πλημμύρες Καλαμάς

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς στην Ήπειρο, ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα σε Σαγιάδα και Ιωάννινα από τις έντονες βροχοπτώσεις – Ζημιές σε καλλιέργειες και οδικό δίκτυο

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς στην Ήπειρο, ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία
10 ΣΧΟΛΙΑ
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε για ακόμη μία φορά την Ήπειρο κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαγιάδας.

Στα Ιωάννινα οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται, οδηγώντας σε αυξημένες ποσότητες νερού που καταλήγουν στον Καλαμά και προκαλούν πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές. Την κατάσταση επιβαρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί, περιορίζοντας τη ροή του ποταμού και εντείνοντας τα φαινόμενα υπερχείλισης.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν καταγραφεί και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο χωριό Ματσούκι, όπου τόσο ο δρόμος όσο και το γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης