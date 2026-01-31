Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς στην Ήπειρο, ζημιές σε καλλιέργειες και ανησυχία για τη νέα κακοκαιρία

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε για ακόμη μία φορά την Ήπειρο κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαγιάδας.Στα Ιωάννινα οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται, οδηγώντας σε αυξημένες ποσότητες νερού που καταλήγουν στον Καλαμά και προκαλούν πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές. Την κατάσταση επιβαρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί, περιορίζοντας τη ροή του ποταμού και εντείνοντας τα φαινόμενα υπερχείλισης.Παράλληλα, προβλήματα έχουν καταγραφεί και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο χωριό Ματσούκι, όπου τόσο ο δρόμος όσο και το γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις.