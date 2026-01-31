Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας, καταιγίδες και χαλάζι από αύριο Κυριακή - Σε Red Code επτά περιφέρειες

Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις - Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται κακοκαιρία την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 7 περιοχές.



Σε Red Code έχουν τεθεί οι περιφέρειες: Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), Αχαΐας, Ηλείας, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.



Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Αύριο Κυριακή (01-02-2026)







β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.



γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες.



ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.



στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.



Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-2026)



Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες.



Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο, Κυριακή στη χώρα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.



ο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):



• Την Περιφέρεια Πελοποννήσου



• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)



• Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



• Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).



Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.