Καρέ – καρέ η κινηματογραφική σύλληψη του ζευγαριού που διέπραξε 14 κλοπές σε σπίτια με λεία άνω των €60.000 στο Ηράκλειο

Στη δημοσιότητα φέρνει το protothema.gr το βίντεο από τη στιγμή της ακινητοποίησης επικίνδυνης ομάδας διαρρηκτών, που φέρεται να είχε «ρημάξει» την Κρήτη, με περισσότερες από 20 διαρρήξεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και συνολική λεία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.



Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση, ακινητοποιώντας δύο άτομα: τον έναν έξω από το όχημα και τον δεύτερο μαζί με τη σύντροφό του μέσα σε αυτό. Στο βίντεο καταγράφονται οι ταχύτατες και απολύτως συντονισμένες κινήσεις των αστυνομικών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί με πολιτικά που περιφρουρούσαν διακριτικά την επιχείρηση.



Δείτε το βίντεο:



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τον 48χρονο βασικό ύποπτο, ο οποίος διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν. Με προτεταμένα τα όπλα, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αιφνιδιαστικά, τη στιγμή που μιλούσε στο τηλέφωνο, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης.

Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, χρόνος αρκετός ώστε να ελεγχθούν και τα δύο άτομα και να ακολουθήσει έρευνα στο όχημα. Εκεί εντοπίστηκε το σύνολο σχεδόν των κλοπιμαίων, τα οποία το ζευγάρι φέρεται να μετέφερε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες, που στις διωκτικές αρχές παρακολουθούσαν αρκετές ημέρες περίμεναν τη κατάλληλη στιγμή για να επέμβουν και να βρουν πάνω τους όλα τα κλοπιμαία. Όχι άδικα αλλά στη Κρήτη τους έμαθαν πλέον με το προσωνύμιο «Μπόνι και Κλάιντ», καθώς αρκετές από τις κινήσεις τους θύμιζαν το κινηματογραφικό δίδυμο και πλέον δυο τους οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης και τυχόν συνεργούς.