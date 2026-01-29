H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Συνελήφθη ζευγάρι στην Κρήτη που διέπραξε 14 κλοπές σε σπίτια με λεία άνω των 60.000 ευρώ
Συνελήφθη ζευγάρι στην Κρήτη που διέπραξε 14 κλοπές σε σπίτια με λεία άνω των 60.000 ευρώ
Οι δύο συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει διαρρήξεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο
Πλούσια ήταν η δράση ενός ζευγαριού στην Κρήτη, που συνελήφθη στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά από αστυνομική επιχείρηση. Ο 48χρονος άνδρας, με βαρύ ποινικό παρελθόν, και η 41χρονη σύντροφός του είχαν πραγματοποιήσει το τελευταίο εξάμηνο σε δεκατέσσερις διαρρήξεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο με τη λεία τους ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος και 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχε «ανοίξει» δεκατέσσερα συνολικά σπίτια και είχαν κλέψει διάφορα αντικείμενα αλλά και χρήματα, συνολικής λείας που ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί αφού έφτασαν στα… ίχνη τους διαπίστωσαν πως χθες Τετάρτη, αναμενόταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά και έτσι οργανώθηκε επιχείρηση σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Το ζευγάρι επιχείρησε να επιβιβαστεί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, αλλά ακινητοποιήθηκε.
Κατά τον έλεγχο και την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης
• 2,7 γραμμάρια ηρωίνης
• 2.400 ευρώ προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα
• Κοσμήματα και είδη ρουχισμού
• Προσωπικά έγγραφα
• Διαρρηκτικά εργαλεία
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος και 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχε «ανοίξει» δεκατέσσερα συνολικά σπίτια και είχαν κλέψει διάφορα αντικείμενα αλλά και χρήματα, συνολικής λείας που ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί αφού έφτασαν στα… ίχνη τους διαπίστωσαν πως χθες Τετάρτη, αναμενόταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά και έτσι οργανώθηκε επιχείρηση σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Το ζευγάρι επιχείρησε να επιβιβαστεί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, αλλά ακινητοποιήθηκε.
Κατά τον έλεγχο και την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης
• 2,7 γραμμάρια ηρωίνης
• 2.400 ευρώ προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα
• Κοσμήματα και είδη ρουχισμού
• Προσωπικά έγγραφα
• Διαρρηκτικά εργαλεία
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα