Αγώνα αυτοκινήτων στην Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια των ΗΠΑ θέλει να διοργανώσει ο Τραμπ
Αγώνα αυτοκινήτων στην Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια των ΗΠΑ θέλει να διοργανώσει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, το Freedom 250 Grand Prix της Ουάσινγκτον θα σηματοδοτήσει το πρώτο ράλυ IndyCar στην πρωτεύουσα της χώρας

Αγώνα αυτοκινήτων στην Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια των ΗΠΑ θέλει να διοργανώσει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τη διοργάνωση ενός αγώνα αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσινγκτον, το διάστημα μεταξύ 21ης και 23ης Αυγούστου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το Freedom 250 Grand Prix της Ουάσινγκτον θα σηματοδοτήσει το πρώτο ράλυ IndyCar στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κοντά στο National Mall, με φόντο εμβληματικά μνημεία και αξιοθέατα της Ουάσινγκτον.

«Θα έρθει εκεί πολύς κόσμος», δήλωσε περιχαρής ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ακόμα και αν η οργάνωση του αγώνα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από μια έγκριση του Κογκρέσου.

Το εκτελεστικό διάταγμα αποτελεί μια ασυνήθιστη προεδρική οδηγία, που αναμειγνύει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τους πατριωτικούς εορτασμούς, καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν στα 250α γενέθλιά τους το 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση ή τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις για τη διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων μέσα από τους συνήθως μποτιλιαρισμένους δρόμους του κέντρου της Ουάσινγκτον.

