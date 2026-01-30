Επανέρχεται από 1η Φεβρουαρίου η νυχτερινή λειτουργία των σταθμών Συγγρού-Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης
Επανέρχεται από 1η Φεβρουαρίου η νυχτερινή λειτουργία των σταθμών Συγγρού-Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια μετα τις 21:40 και μέχρι τη λήξη της βάρδιας επανέρχονται στους συγκεκριμένους σταθμούς που έκλειναν λόγω εργασιών

Επανέρχεται από 1η Φεβρουαρίου η νυχτερινή λειτουργία των σταθμών Συγγρού-Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα είναι ανοιχτοί και μετά τις 21:40, με τα δρομολόγια μέχρι την λήξη της κυκλοφορίας να επανέρχονται.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών θα περάσει στην επόμενη φάση στις 8 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά τουλάχιστον για μία εβδομάδα.

«Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα», καταλήγει η σχετική ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τους σταθμούς του Μετρό στη γραμμή 2 που θα λειτουργούν κατά τις νυχτερινές ώρες αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε, πως από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό "Συγγρού Φιξ", "Νέος Κόσμος" και "Αγιος Ιωάννης" θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα».

