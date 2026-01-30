Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Πεντέλη
Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού Πεντέλη Αττική

Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Πεντέλη

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής.

Ο ανήλικος Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον) με καταγωγή από την Αίγυπτο εξαφανίστηκε στις 29 Ιανουαρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (30/1) και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
