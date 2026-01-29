«Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν»: Θρήνος στις κηδείες τριών θυμάτων της τραγωδίας στην Βιολάντα



Τρισάγιο στον εργοστάσιο

Αύριο οι κηδείες δύο εργατριών

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία, στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» τελέστηκε σήμερα το πρωί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής από τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο.Τον Μητροπολίτη συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.