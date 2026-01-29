Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν στην Καρδίτσα την 56χρονη Σταυρούλα που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών