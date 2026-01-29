Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν στην Καρδίτσα την 56χρονη Σταυρούλα που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν στην Καρδίτσα την 56χρονη Σταυρούλα που σκοτώθηκε από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών

Βαρύ πένθος επικρατεί εκτός από τα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, με την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά σήμερα ένα από τα θύματα της τραγωδίας.

Η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκοβάλα τελείται σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον ναό για να πουν το τελευταίο «αντίο», με τον πόνο να είναι διάχυτος. Τραγικές φιγούρες είναι ο σύζυγός της, τα παιδιά της, οι γονείς της και οι υπόλοιποι συγγενείς της, που αποχαιρετούν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα.


