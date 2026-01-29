H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Το τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία Νάσιου που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία Νάσιου που έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο Γριζάνο Τρικάλων
Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στην 56χρονη Αναστασία Νάσιου, μία εκ των πέντε γυναικών που βρήκαν φρικτό θάνατο στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.
Την ίδια ώρα, βουβός πόνος και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελείται η κηδεία της.
Μιλώντας στο Orange Press, ο Θύμιος, ξάδελφος της γυναίκας, περιέγραψε το σοκ της είδησης και το κλίμα που επικρατεί στο χωριό: «Εγώ το έμαθα απ' την τηλεόραση. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πώς είναι το χωριό... είναι δύσκολα» τόνισε ο ίδιος μεταξύ άλλων.
Την ίδια ώρα, βουβός πόνος και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου τελείται η κηδεία της.
Μιλώντας στο Orange Press, ο Θύμιος, ξάδελφος της γυναίκας, περιέγραψε το σοκ της είδησης και το κλίμα που επικρατεί στο χωριό: «Εγώ το έμαθα απ' την τηλεόραση. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πώς είναι το χωριό... είναι δύσκολα» τόνισε ο ίδιος μεταξύ άλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα