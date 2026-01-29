Νεγρεπόντη - Δελιβάνη: Δεν ήταν λάθος η δήλωση για αιματηρή επανάσταση, απ’ ότι φαίνεται δεν μας αρκούν εκλογές κάθε 4 χρόνια
Νεγρεπόντη - Δελιβάνη: Δεν ήταν λάθος η δήλωση για αιματηρή επανάσταση, απ’ ότι φαίνεται δεν μας αρκούν εκλογές κάθε 4 χρόνια
Η πρώην Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ που φέρεται να βρίσκεται στον στενό κύκλο συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού για οικονομικά ζητήματα, αναφέρθηκε στην πρώην προέδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
Η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, φέρεται να βρίσκεται κοντά στη Μαρία Καρυστιανού. Χωρίς να είναι υποψήφια, έχει ενταχθεί στον κύκλο των συμβούλων της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του οικονομικού προγράμματος του κόμματός της.
Η ίδια κινείται στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο και πριν από δύο χρόνια σε παρουσίαση του βιβλίου της «Η Ελλάδα που ματώνει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η λύση για την Ελλάδα είναι η επανάσταση, η οποία θα είναι αιματηρή οπωσδήποτε» και τις δηλώσεις αυτές κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας σήμερα στον Status FM.
Αρχικά για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε: «Δεν ανήκω σε καμία ομάδα. Απλώς περιμένω να δω τι μπορεί να αποδώσει αυτή η κίνηση στην Ελλάδα και οπωσδήποτε στηρίζω την κυρία Καρυστιανού. Δεν έχει αρχίσει ακόμα κάποια πολιτική προσπάθεια. Εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση, θα στηρίξω, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Οταν θα υπάρξει κάποια επίσημη ομάδα γύρω της θα σας την εξαγγείλει η ίδια, εγώ δεν είμαι αρμόδια για κάτι τέτοιο», ενώ για το αν θα κατέβει στην πολιτική στο πλευρό της Καρυστιανού, απάντησε: «Φυσικά δεν θα συμμετέχω σε ψηφοδέλτια, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει. Αν ήθελα να γίνω πολιτικός θα είχα γίνει μέχρι αυτή την ηλικία».
Στην ερώτηση για το πού τοποθετεί ιδεολογικά την κυρία Καρυστιανού, η ίδια απάντησε: «Στην Ελλάδα» και πρόσθεσε πως αυτό το έχουν ενστερνιστεί παρατάξεις «από τη Χρυσή Αυγή ως το άπειρο».
«Η Ελλάδα αργοπεθαίνει τα τελευταία χρόνια, ελπίζω ότι οπουδήποτε μπορεί να έρθει κάτι καλό. Αν αυτό θα έρθει από την κυρία Καρυστιανού δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. Απλώς στηρίζω τις απόψεις της που πιστεύω ότι είναι ορθές», είπε επίσης για την ίδια.
Για το ζήτημα της αιματηρής επανάστασης, όταν ρωτήθηκε, απάντησε αρχικά: «Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων, το είπα όμως αυτό και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει αυτό θα είναι τρομερό» και συνέχισε για το πώς μπορεί να γίνει μια αιματηρή επανάσταση: «όπως γίνονται όλες οι επαναστάσεις. Η επανάσταση δεν γίνεται μόνο από χούντα. Η ελληνική επανάσταση δεν έγινε από χούντα. Οι κατακτητές μπορούν να είναι διαφόρων ειδών. Έχουμε και σήμερα κάποιου είδους κατακτητές. Όταν η χώρα δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα μόνη της και πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι ένα είδος κατακτητών. Καμία επανάσταση δεν θα γίνει. Μια επανάσταση μπορεί να είναι πολλών φάσεων. Μια επανάσταση μπορεί να είναι αν πέσει αυτή η διακυβέρνηση η οικονομική και υπάρξει κάτι άλλο. Δεν αρκούν οι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια όπως φαίνεται».
Είπε επίσης: «Η αιματηρή επανάσταση δεν λέει τίποτα. Μπορεί να το συζητάει κανείς και να καταλήγει εκεί, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι παίρνεις τα όπλα και κάνεις επανάσταση. Δεν ήταν λάθος μου. Μπορεί να καταλήξουμε οπουδήποτε. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε. Δεν είναι κανένα λάθος».
Παλαιότερα είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή και σχετικά με το ζήτημα αυτό απάντησε: Το θέμα του νομίσματος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όταν εγώ μιλούσα ήταν ακόμα δυνατή η εναλλακτική λύση στα μνημόνια. Τότε ήταν 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω πως υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες μπορούν να συζητούν περί δραχμής. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για τη δραχμή. Είχα τότε προτείνει να έρθουν ειδικοί από έξω και να εξετάσουμε αυτή τη λύση παράλληλα με όσα υπήρχαν τότε. Αυτή τη στιγμή θα ήταν επιπόλαιος όποιος ισχυρίζεται ότι με τη δραχμή θα ήμασταν καλύτερα. Εγώ υποστήριξα ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και άλλες προοπτικές και κάποιοι το διακωμώδησαν».
Η ίδια κινείται στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο και πριν από δύο χρόνια σε παρουσίαση του βιβλίου της «Η Ελλάδα που ματώνει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η λύση για την Ελλάδα είναι η επανάσταση, η οποία θα είναι αιματηρή οπωσδήποτε» και τις δηλώσεις αυτές κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας σήμερα στον Status FM.
Αρχικά για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε: «Δεν ανήκω σε καμία ομάδα. Απλώς περιμένω να δω τι μπορεί να αποδώσει αυτή η κίνηση στην Ελλάδα και οπωσδήποτε στηρίζω την κυρία Καρυστιανού. Δεν έχει αρχίσει ακόμα κάποια πολιτική προσπάθεια. Εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση, θα στηρίξω, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Οταν θα υπάρξει κάποια επίσημη ομάδα γύρω της θα σας την εξαγγείλει η ίδια, εγώ δεν είμαι αρμόδια για κάτι τέτοιο», ενώ για το αν θα κατέβει στην πολιτική στο πλευρό της Καρυστιανού, απάντησε: «Φυσικά δεν θα συμμετέχω σε ψηφοδέλτια, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει. Αν ήθελα να γίνω πολιτικός θα είχα γίνει μέχρι αυτή την ηλικία».
Στην ερώτηση για το πού τοποθετεί ιδεολογικά την κυρία Καρυστιανού, η ίδια απάντησε: «Στην Ελλάδα» και πρόσθεσε πως αυτό το έχουν ενστερνιστεί παρατάξεις «από τη Χρυσή Αυγή ως το άπειρο».
«Η Ελλάδα αργοπεθαίνει τα τελευταία χρόνια, ελπίζω ότι οπουδήποτε μπορεί να έρθει κάτι καλό. Αν αυτό θα έρθει από την κυρία Καρυστιανού δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. Απλώς στηρίζω τις απόψεις της που πιστεύω ότι είναι ορθές», είπε επίσης για την ίδια.
Για το ζήτημα της αιματηρής επανάστασης, όταν ρωτήθηκε, απάντησε αρχικά: «Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων, το είπα όμως αυτό και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει αυτό θα είναι τρομερό» και συνέχισε για το πώς μπορεί να γίνει μια αιματηρή επανάσταση: «όπως γίνονται όλες οι επαναστάσεις. Η επανάσταση δεν γίνεται μόνο από χούντα. Η ελληνική επανάσταση δεν έγινε από χούντα. Οι κατακτητές μπορούν να είναι διαφόρων ειδών. Έχουμε και σήμερα κάποιου είδους κατακτητές. Όταν η χώρα δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα μόνη της και πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, είναι ένα είδος κατακτητών. Καμία επανάσταση δεν θα γίνει. Μια επανάσταση μπορεί να είναι πολλών φάσεων. Μια επανάσταση μπορεί να είναι αν πέσει αυτή η διακυβέρνηση η οικονομική και υπάρξει κάτι άλλο. Δεν αρκούν οι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια όπως φαίνεται».
Είπε επίσης: «Η αιματηρή επανάσταση δεν λέει τίποτα. Μπορεί να το συζητάει κανείς και να καταλήγει εκεί, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι παίρνεις τα όπλα και κάνεις επανάσταση. Δεν ήταν λάθος μου. Μπορεί να καταλήξουμε οπουδήποτε. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε. Δεν είναι κανένα λάθος».
Παλαιότερα είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή και σχετικά με το ζήτημα αυτό απάντησε: Το θέμα του νομίσματος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όταν εγώ μιλούσα ήταν ακόμα δυνατή η εναλλακτική λύση στα μνημόνια. Τότε ήταν 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω πως υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες μπορούν να συζητούν περί δραχμής. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για τη δραχμή. Είχα τότε προτείνει να έρθουν ειδικοί από έξω και να εξετάσουμε αυτή τη λύση παράλληλα με όσα υπήρχαν τότε. Αυτή τη στιγμή θα ήταν επιπόλαιος όποιος ισχυρίζεται ότι με τη δραχμή θα ήμασταν καλύτερα. Εγώ υποστήριξα ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και άλλες προοπτικές και κάποιοι το διακωμώδησαν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα