Κόμμα Καρυστιανού: Οι αμβλώσεις, η Κβαντική Ιατρική και οι «παράξενοι συνεργάτες» της προέδρου Μαρίας
Ενώ το κόμμα καλπάζει στις μετρήσεις, μια σειρά παρεμβάσεων δημιουργεί γκρίζες ζώνες - Οι «Σοφοί» που δηλώνουν ότι την περιβάλλουν και οι θέσεις για τις νέες ταυτότητες, τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και την πίστη στον Θεό
Με αρκετές γκρίζες ζώνες και αμφιλεγόμενα πρόσωπα ξεκινά το κομματικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αφού τα όσα -λίγα- έχουν γίνει γνωστά ως προς τις προγραμματικές θέσεις της έχουν εγείρει ήδη θύελλα πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων.
Για την κυρία Καρυστιανού, ο φόβος της δυνητικής απήχησης του κόμματός της είναι εκείνο το στοιχείο που πυροδοτεί τις πολλαπλές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, όμως, παρεμβάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της, όπως για παράδειγμα η δήλωση περί «δημόσιας διαβούλευσης» στο θέμα των αμβλώσεων, ήρθαν να προβληματίσουν παρά να διαφωτίσουν τη δημόσια συζήτηση αναφορικά με το τι η ίδια πρεσβεύει πολιτικά και ποια πολιτική πλατφόρμα απηχεί στην πράξη.
«Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε», αντέτεινε από την πλευρά της η άτυπη επικεφαλής του κόμματος από τη Λάρισα, περιγράφοντας ταυτόχρονα για το ιδεολογικό της στίγμα: «Οταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία;». Εξάλλου, στενοί συνεργάτες της αποτιμούν δημόσια ως παρωχημένες τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά αποκηρύσσοντας τα παλιά στεγανά.
Πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα ωστόσο παρουσιάζουν οι επιμέρους απόψεις της Μαρίας Καρυστιανού, όπως για παράδειγμα η οπτική της απέναντι στο θέμα των αμβλώσεων, όπου η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023 επικαλέστηκε την ιατρική της ιδιότητα, για να παρατηρήσει πως «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».
Συγκεκριμένα είπε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό», αποφάνθηκε η κυρία Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι «το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται», ακόμη και αν η θεσμική κατοχύρωση του σχετικού δικαιώματος για τις γυναίκες μετρά δεκαετίες, από το 1986 και εξής.
Παρά τον σάλο που προκάλεσαν οι παραπάνω δηλώσεις της, η κυρία Καρυστιανού επιχείρησε να παρέμβει διευκρινιστικά την επομένη, υποστηρίζοντας πως «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν», την ώρα που «ούτε έχουν σκεφτεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη Βιοηθική», όπως πρόσθεσε η ίδια.
Αμβλώσεις
Παρά τον σάλο που προκάλεσαν οι παραπάνω δηλώσεις της, η κυρία Καρυστιανού επιχείρησε να παρέμβει διευκρινιστικά την επομένη, υποστηρίζοντας πως «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν», την ώρα που «ούτε έχουν σκεφτεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη Βιοηθική», όπως πρόσθεσε η ίδια.
Ταυτότητες και προσωπικός αριθμός
Αμφιλεγόμενες απόψεις ωστόσο είχε εκφράσει η Μαρία Καρυστιανού από τα τέλη του 2025, όταν χαιρέτισε διαδικτυακά ως προσκεκλημένη την εκδήλωση της Πανελλήνιας Κίνησης κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού «Εξοδος» με θέμα: «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή».
«Οταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση», τόνισε η κυρία Καρυστιανού, ακόμη και αν τα ανοιχτά δεδομένα στον τομέα της Υγείας έχουν προωθήσει δραστικά την έρευνα για την αντιμετώπιση χρόνιων και μη παθήσεων.
«Γι’ αυτό και θα βρίσκομαι πάντα απέναντι σε κάθε μορφή αθέμιτης υποχρεωτικότητας που επιβάλλεται με τρόπο αυταρχικό και απόλυτο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, και που τελικά καταργεί την έννοια της συναίνεσης και την προστασία της ατομικής επιλογής», συνέχισε, ενώ οι διοργανωτές της εκδήλωσης προωθούν τη συλλογή υπογραφών ενάντια στην υποχρεωτική παραλαβή προσωπικού αριθμού και της ηλεκτρονικής ταυτότητας, τα οποία εκλαμβάνουν ως απειλή και για την ορθόδοξη πίστη.
Ταυτόχρονα, η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν απέκρυψε τους ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς της με τη θρησκεία μέσω ενός πνευματικού, αλλά και της «ηγουμένης» που φέρονται να της ασκούν καθοδηγητικό ρόλο, πρόσωπα στα οποία είχε αναφερθεί ο πρώην συνεργάτης της Νίκος Καραχάλιος, κάνοντας λόγο για μια γερόντισσα από τη Συρία η οποία μιλά αραμαϊκά.
«Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την Εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή, αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς τον Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Εχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι», αποκάλυψε η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, συμπληρώνοντας στο περιοδικό «Down Town» πως «χωρίς να είμαι θρησκόληπτη, πιστεύω βαθιά στον Θεό».
Συνοδευόμενη από την εξ απορρήτων συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία, η κυρία Καρυστιανού επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο Λέσβου τον περασμένο Μάιο, σημειώνοντας: «Εχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πραγματικά τιμή μου, αισθάνομαι όμορφα και δυνατή που είμαι εδώ».
Μια εναλλακτική θέαση φέρεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού και απέναντι στην επιστήμη της, αυτή της Παιδιατρικής, καθώς κατά την παραμονή της στην Αγγλία από το «2011 και για 5 χρόνια», δηλαδή στην καρδιά των μνημονίων, «η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες μορφές Ιατρικής», αναφέρει στην επαγγελματική της ιστοσελίδα.
Και προσθέτει: «Στη χώρα που πρωτοπορεί στις ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχθηκα και εξειδικεύτηκα σε θεραπείες όπως η Μεταβολομική, η Κβαντική Ιατρική, η Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional Medicine και η Νευροανάδραση».
Πιο γνωστή από αυτές στην Ελλάδα θεωρείται η «Κβαντική Ιατρική ή Κβαντική Βιοανατροφοδότηση ή βιοσυντονισμός». Καθώς «όλα τα κύτταρα του σώματος διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση και ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες μεταξύ τους μέσω βιο-φωτονίων. Ακόμη και οι σκέψεις, τα συναισθήματα, το στρες, παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτά αφορούν την κβαντική επιστήμη», εξηγεί η κυρία Καρυστιανού.
Μιλώντας δε για τους επιστημονικούς της στόχους, σημειώνει σε προσωπικό τόνο στην ιστοσελίδα της: «Επέστρεψα στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι μπορεί να συνυπάρξει με την ασφάλεια της κλασικής Παιδιατρικής μια άλλη, πιο φυσική ανάπτυξη του παιδιού, η οποία θα το συνοδεύει ως καλή υγεία σε όλη του τη ζωή».
Και καταλήγει λέγοντας: «Η φυσική ανοσία, ιδιαίτερα τώρα που συνειδητοποιήσαμε την ευαλωτότητά μας απέναντι στα φάρμακα και στα εμβόλια, καθιστά την Ολιστική Παιδιατρική την απάντηση στο πώς θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά με φυσικό τρόπο».
Πλάι όμως στην άτυπη επικεφαλής του νέου κόμματος έχουν συγκεντρωθεί γνώριμα πρόσωπα από το πρόσφατο και μη πολιτικό παρελθόν, αλλά και προσωπικότητες που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας. Βοήθεια στα οικονομικά αναμένεται να παράσχει στη Μαρία Καρυστιανού η πρώην πρύτανης Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η οποία κινείται στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει προτείνει στο παρελθόν την επιστροφή στη δραχμή.
Μάλιστα, τον γύρο του Διαδικτύου έκανε προ μηνών μια φωτογραφία από ένα δείπνο με παρούσα την κυρία Καρυστιανού, την οποία περιέβαλαν τόσο η πρώην πρύτανης όσο και ο Μιχάλης Πατσίκας, ο οποίος είχε διατελέσει στέλεχος της κίνησης «Σπίθα», ενώ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Ο κ. Πατσίκας φέρεται ως ένα από τα πλέον κοντινά πρόσωπα της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, ενώ πέρα από τον στενό πυρήνα συνεργατών της, μια «Επιτροπή Σοφών» επεξεργάζεται τις θέσεις του «κόμματος Καρυστιανού».
Σε αυτήν αυτοπροτάθηκε, κατά δήλωσή του, ο πρώην πολιτευτής της Νίκης, μαθηματικός στο επάγγελμα, Αθανάσιος Τσόκας, στέλνοντας με δική του πρωτοβουλία προτάσεις στην κυρία Καρυστιανού αποκωδικοποιώντας τον Τριαδικό Θεό, ενώ πληροφορίες θέλουν να μετέχουν κανονικά στην «Επιτροπή Σοφών» ακαδημαϊκοί, κυρίως από τα πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας, Ελληνες του εξωτερικού, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Την ίδια ώρα, με εγκωμιαστικά σχόλια στη Μαρία Καρυστιανού έχει αναφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα ο γνωστός σεισμολόγος Ακης Τσελέντης, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία» και «εμετική δημοσιογραφία» στον απόηχο των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς «δεν ζήτησε να συζητηθεί η νομική ρύθμιση που επιτρέπει τις αμβλώσεις. Ζήτησε να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση οι κοινωνικές αιτίες που υποχρεώνουν μια γυναίκα να καταφύγει στην άμβλωση ενώ θα ήθελε το παιδί της», παρατήρησε ο ίδιος.
Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού στα κοινωνικά δίκτυα στάθηκε και ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ρούντι Ρινάλντι, παρατηρώντας πως «έφτασε μια ατυχής (και προβληματική) τοποθέτηση της κ. Καρυστιανού γύρω από το ζήτημα των αμβλώσεων για να ξιφουλκήσει ολόκληρο το στρατόπεδο του συστημισμού και να παρουσιάσει την ίδια (αλλά και το κίνημα των Τεμπών) ως “αναχρονιστικά”, “συντηρητικά”, “μεσαιωνικά”, “σκοταδιστικά”, “ακροδεξιά”».
Επίσης, ευχή «να έχει τις αντοχές η Μαρία Καρυστιανού να ασχοληθεί στα πλαίσια των εκ του Συντάγματος απορρεόντων δικαιωμάτων της, με ό,τι επιθυμεί, καθιστώντας σαφείς τις προθέσεις της, τις πολιτικές της θέσεις και να κριθεί από τον Ελληνα ψηφοφόρο και μόνον», διατύπωσε ο Σάββας Καλεντερίδης.
Οσο για τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δημήτρη Μάρδα; «Και γιατί όχι;» τιτλοφορεί ανάρτησή του, λέγοντας πως «δεν μπορούν να δεχθούν και να ανεχθούν μια άλλη φωνή, αυτή της Μαρίας Καρυστιανού», αν και κατά πληροφορίες ο ίδιος δεν έχει καμία πολιτική και οργανωτική σχέση με το όλο εγχείρημα.
Η ηγουμένη και τα αραμαϊκά
Η Παιδιατρική «αλλιώς»
Σοφοί και influencers
