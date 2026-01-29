H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Θεσσαλονίκη: Μοντέλο του Only Fans βγάζει τον σύντροφό της βόλτα με λουρί και μάσκα σε παραλία και Ναυαρίνου, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Μοντέλο του Only Fans βγάζει τον σύντροφό της βόλτα με λουρί και μάσκα σε παραλία και Ναυαρίνου, δείτε βίντεο
Σκηνές που δίχως αμφιβολία τραβούν τα βλέμματα των περαστικών διαδραματίζονται σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης
'Ενα μοντέλο του Only Fans αποφασίζει να «διαφημίσει» τη δουλειά της σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και δίχως αμφιβολία τραβάει τα βλέμματα.
Ο λόγος για την Joanna Pink, βίντεο της οποίας μπορεί να έχετε δει στα social media καθώς πολύ συχνά αποφασίζει να βγάλει τον... σύντροφό της βόλτα με λουρί και μάσκα σε περιοχές όπως η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά και η Πλατεία Ναυαρίνου.
Μάλιστα επιλέγουν να κάνουν την... βόλτα τους συνήθως βράδυ, αλλά σε ώρες με αρκετό κόσμο στον δρόμο για να απαθανατίσουν τις αντιδράσεις τους. Σε κάποιους η εικόνα δημιουργεί ερωτηματικά, σε άλλους αμηχανία, σε άλλους απέχθεια, όμως το δεδομένο είναι ότι δεν περνούν απαρατήρητοι.
Μερικοί σταματούσαν αποσβολωμένοι και κοιτούσαν γεμάτοι απορία, ενώ άλλοι έβγαζαν τα κινητά τους για να καταγράψουν τη σκηνή.
Η Joanna Pink διαθέτει λογαριασμό στην γνωστή πλατφόρμα Only Fans που παράγει περιεχόμενο, ενώ έχει και αρκετές χιλιάδες ακολούθους και στα social media.
Ο λόγος για την Joanna Pink, βίντεο της οποίας μπορεί να έχετε δει στα social media καθώς πολύ συχνά αποφασίζει να βγάλει τον... σύντροφό της βόλτα με λουρί και μάσκα σε περιοχές όπως η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά και η Πλατεία Ναυαρίνου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα επιλέγουν να κάνουν την... βόλτα τους συνήθως βράδυ, αλλά σε ώρες με αρκετό κόσμο στον δρόμο για να απαθανατίσουν τις αντιδράσεις τους. Σε κάποιους η εικόνα δημιουργεί ερωτηματικά, σε άλλους αμηχανία, σε άλλους απέχθεια, όμως το δεδομένο είναι ότι δεν περνούν απαρατήρητοι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μερικοί σταματούσαν αποσβολωμένοι και κοιτούσαν γεμάτοι απορία, ενώ άλλοι έβγαζαν τα κινητά τους για να καταγράψουν τη σκηνή.
Η Joanna Pink διαθέτει λογαριασμό στην γνωστή πλατφόρμα Only Fans που παράγει περιεχόμενο, ενώ έχει και αρκετές χιλιάδες ακολούθους και στα social media.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα