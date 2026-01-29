Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN, δείτε βίντεο
Την ώρα του τηλεφωνήματος ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 της Τρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.

Οι Αρχές έσπευσαν για έλεγχο στο σημείο.

Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Έπειτα από εκτεταμένο έλεγχο, αποδείχτηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα. Η εκπομπή  «Κοινωνία Άνω Κάτω» άρχισε ξανά στις 01:40.


