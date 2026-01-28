Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής στο Αίγιο που δέχθηκε γροθιά από 16χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Βία ανηλίκων

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας

Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου σε Γυμνάσιο του Αιγίου όταν ένας 16χρονος χτύπησε έναν 14χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας ο 14χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, αφού δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι από 16χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news οι Αρχές προχώρησαν σε ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 16χρονου, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της διαδικασίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
