Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Οπαδοί του ΠΑΟΚ τίμησαν τους επτά νεκρούς στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, δείτε βίντεο
Οπαδοί του ΠΑΟΚ τίμησαν τους επτά νεκρούς στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, δείτε βίντεο
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέστρεφαν στην Ελλάδα, απέτισαν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους νέους
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο της Ρουμανίας στον οποίο έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορηγό.
Οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά που επέστρεφαν στην Ελλάδα μετά την απόφαση η εξέδρα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών - όπου είχαν προορισμό και οι επτά άτυχοι νεκροί - να μείνει κενή, σταμάτησαν με τα λεωφορεία τους στο σημείο του τροχαίου.
Αρχικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν στο έδαφος κασκόλ της ομάδας σε ένδειξη τιμής για τους αδικοχαμένους νέους.
Στη συνέχεια άναψαν καπνογόνα και φώναξαν «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και «ΠΑΟΚ σ' αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» καθώς και άλλα συνθήματα.
Οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά που επέστρεφαν στην Ελλάδα μετά την απόφαση η εξέδρα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών - όπου είχαν προορισμό και οι επτά άτυχοι νεκροί - να μείνει κενή, σταμάτησαν με τα λεωφορεία τους στο σημείο του τροχαίου.
Αρχικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν στο έδαφος κασκόλ της ομάδας σε ένδειξη τιμής για τους αδικοχαμένους νέους.
Στη συνέχεια άναψαν καπνογόνα και φώναξαν «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και «ΠΑΟΚ σ' αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» καθώς και άλλα συνθήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα