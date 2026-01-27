Σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις ρουμανικές Αρχές η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις ρουμανικές Αρχές η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Κλιμάκιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταβαίνει στην Τιμισοάρα όπου έγινε το δυστύχημα με τους Έλληνες οπαδούς
Σε άμεση επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τους συναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά τις ρουμανικές Αρχές και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι βρίσκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς οπαδούς της ομάδας που ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία.
Όπως έγινε γνωστό, η ΠΑΕ μεριμνά ήδη για την περίθαλψη των τραυματιών, αλλά και για τη μεταφορά των σορών στην Ελλάδα, καθώς και για την συνδρομή στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν.
Ηδη, άνθρωποι της ΠΑΕ μεταβαίνουν στην περιοχή της τραγωδίας, μαζί με δικηγόρο, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανά νομικά ζητήματα, αλλά και για να είναι αποτελεσματικοί για την επίλυση των ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν.
Σημειώνεται ότι λίγη ώρα αναμένεται και δήλωση του Ιβάν Σαββίδη.
