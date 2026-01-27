Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Τροχαίο Κρήτη

Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό

Παρά την κλίση του εδάφους, το αυτοκίνητο δεν κατρακύλησε πιο χαμηλά

Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στην περιοχή των Καπετανανίων στο Ηράκλειο με το αυτοκίνητο να καταλήγει σε πλαγία.

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε πλαγιά, χωρίς ακόμα να έχει γνωστός ο λόγος ενώ παρά την κλίση του εδάφους, το αυτοκίνητο ευτυχώς δεν κατρακύλησε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα όχημα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Χάρακα. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, παρά το σοβαρό της πτώσης.

Σύμφωνα με την ομάδα Δια – SOS – τε τη Μεσαρά στο Facebook, το περιστατικό συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Καπετανανίων στα Αστερούσια, όπου πρόσφατα είχε χάσει τη ζωή του ένας 84χρονος Μεσαρίτης σε άλλο ατύχημα.

Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό
Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό
Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό

Φωτογραφίες - Facebook: Δια – SOS – τε τη Μεσαρά 

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης