Άγιο είχε οδηγός στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο του έφυγε προς τον γκρεμό
Παρά την κλίση του εδάφους, το αυτοκίνητο δεν κατρακύλησε πιο χαμηλά
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στην περιοχή των Καπετανανίων στο Ηράκλειο με το αυτοκίνητο να καταλήγει σε πλαγία.
Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε πλαγιά, χωρίς ακόμα να έχει γνωστός ο λόγος ενώ παρά την κλίση του εδάφους, το αυτοκίνητο ευτυχώς δεν κατρακύλησε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα όχημα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Χάρακα. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, παρά το σοβαρό της πτώσης.
Σύμφωνα με την ομάδα Δια – SOS – τε τη Μεσαρά στο Facebook, το περιστατικό συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Καπετανανίων στα Αστερούσια, όπου πρόσφατα είχε χάσει τη ζωή του ένας 84χρονος Μεσαρίτης σε άλλο ατύχημα.
