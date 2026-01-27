Καρυστιανού: Η ανάρτηση για τις εργάτριες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, μία ημέρα μετά την τραγωδία

Υπάρχουν φορές που τα λόγια δεν μπορούν να βγουν ως λέξεις …

Μόνο ως κραυγή …

Είναι αυτό το «γιατί».

Και αυτό το «όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι».



Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες!

Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί!

Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους… pic.twitter.com/9aYzaGafIP