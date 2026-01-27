Καρυστιανού: Η ανάρτηση για τις εργάτριες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, μία ημέρα μετά την τραγωδία
Εύχομαι δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό, καταλήγει στην ανάρτησή της
Σε ανάρτηση προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού για το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές γυναίκες στο εργοστάσιο Βιολάντα, μία μέρα μετά την τραγωδία.
Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, «υπάρχουν φορές που τα λόγια δεν μπορούν να βγουν ως λέξεις... Μόνο ως κραυγή... Είναι αυτό το "γιατί". Και αυτό το "όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι".
Όπως υπογράμμισε «Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες, γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί. Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Να διασφαλίζουν συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι θεωρίες για να μένουν στα χαρτιά, είναι η ουσία και η απόδειξη ότι ένα κράτος λειτουργεί και φροντίζει τους πολίτες του».
Και καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού: «Εύχομαι δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό. Και είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».
«Υπάρχουν φορές που τα λόγια δεν μπορούν να βγουν ως λέξεις... Μόνο ως κραυγή... Είναι αυτό το «γιατί». Και αυτό το «όχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι».
Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες! Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί! Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους! Να διασφαλίζουν συμμόρφωση με τη νομοθεσία! Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι θεωρίες για να μένουν στα χαρτιά, είναι η ουσία και η απόδειξη ότι ένα Κράτος λειτουργεί και φροντίζει τους πολίτες του.
Πόσα εργατικά ατυχήματα... Πόσοι θάνατοι από τροχαία...57 θάνατοι στο τρένο των Τεμπών. 2 θάνατοι από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις... Άδικοι θάνατοι που μας φέρνουν μπροστά στον ανείπωτο πόνο.
Εύχομαι γρήγορα να βγει στο φως η αλήθεια! Και σε περίπτωση που αποδειχθεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.
Κάποια σπίτια πάλι έκλεισαν και κάποια παιδιά δεν θα ξανανιώσουν ΑΥΤΟ... το χάδι... ΑΥΤΟ το φιλί... το μοναδικό..., της μάνας. Η ψυχή μου στέκεται δίπλα σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο. Τον γνωρίζω καλά...
Γλυκές μανούλες, νέες γυναίκες που μετράτε ήδη μια μέρα στους ουρανούς. Μακριά απ’ ό,τι αγαπήσατε.
Εύχομαι δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό. Και είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».
Όπως ανέφερε, με τη λογική που αποδίδει στην κυρία Καρυστιανού «θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα», κάτι που, όπως είπε, είναι «ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».
Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυρία Καρυστιανού είναι «ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί δια της πολιτικής της» και «δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω». Τόνισε ότι στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας «μπορούμε και ακούμε όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις», προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις η κυβέρνηση «υποχρεούται να απαντήσει», όπως στα όσα είπε για τις αμβλώσεις, ενώ σε άλλες «δεν απαντάμε».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα», αλλά και «πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής», η κυρία Καρυστιανού θα πρέπει «να είναι πιο προσεκτική». Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική», τονίζοντας ότι «δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας». Πρόσθεσε ότι «όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της» και εκτίμησε πως αν οι απόψεις της, ειδικά στα εθνικά θέματα, είναι αυτές που φαίνονται, «δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».
