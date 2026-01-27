Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα, ο εκκωφαντικός θόρυβος από 8 χιλιόμετρα
Τρίκαλα Έκρηξη βιολαντα

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα, ο εκκωφαντικός θόρυβος από 8 χιλιόμετρα

Kάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την βιομηχανία της Βιολάντα

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα, ο εκκωφαντικός θόρυβος από 8 χιλιόμετρα
Νέο ηχητικό ντοκουμέντο τη στιγμή της φονικής έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την βιομηχανία της Βιολάντα.

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούγεται πεντακάθαρα.

Η ισχυρότατη έκρηξη στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ σε απόσταση 8 χλμ κάμερα ασφαλείας πλάνο Χ3 φορές Δευτέρ 26-1-2026


Υπενθυμίζετάι ότι κάτοικοι των Τρικάλων περιέγραψαν πως η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα ακούστηκε έως 10 χλμ μακριά.
