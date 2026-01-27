Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Συνελήφθη μεθυσμένος στρατιωτικός για επικίνδυνη οδήγηση στη Χίο, αντιστάθηκε και προκάλεσε φθορές σε περιπολικό
Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος της συνοδηγού του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθώς με ενέργειές της δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών
Στη σύλληψη ενός στρατιωτικού για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία στη Χίο.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχου της Τροχαίας ο στρατιωτικός φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, να προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.
Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος της συνοδηγού του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθώς με ενέργειές της δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών.
Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.
