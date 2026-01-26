Μόνο μία AI κάμερα στη Μεσογείων «έκοψε» 28.000 κλήσεις για κόκκινο σε έναν μήνα
Ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη οι καταγραφές από τις 8 έξυπνες κάμερες που λειτουργούν - Tις επόμενες ημέρες φτάνουν οι πρώτες κλήσεις στο κινητό - Όποιος οδηγός αμφισβητεί την παράβαση, θα επικοινωνεί με την Τροχαία με βιντεοκλήση
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι ημέρες, αναμένεται να αρχίσουν οι κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη να στέλνουν τα «ραβασάκια» στους παραβάτες οδηγούς. Αυτό το διάστημα γίνεται η προσωρινή διασύνδεση των πρώτων οκτώ ΑΙ καμερών που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της Τροχαίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή και λειτουργία του μόνιμου πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αμέσως μετά και καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια των καμερών θα ξεκινήσει η τοποθέτησή τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη, οι οποίες θα είναι και οι πρώτες περιοχές που θα τις φιλοξενούν στους δρόμους τους.
Πάντως, από τη μέχρι στιγμής λειτουργία τους οι ΑΙ κάμερες που τοποθετήθηκαν πιλοτικά σε οκτώ σημεία της Αττικής για να εκπαιδευτεί το σύστημα να καταγράφει παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ή κράνους, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η κίνηση σε ΛΕΑ ή λεωφορειολωρίδα και η παράνομη στάθμευση, φαίνεται να έχουν αρκετή δουλειά.
Παρά το γεγονός ότι τα σημεία στα οποία βρίσκονται και λειτουργούν οι κάμερες έχουν ανακοινωθεί και μάλιστα περιέχονται ως ειδοποίηση ασφάλειας σε πλατφόρμες GPS όπως το Waze, καταγράφεται σωρεία παραβάσεων.
Σε περίπου έναν μήνα λειτουργίας μόνο οι μισές από τις κάμερες κατέγραψαν 39.543 οδηγούς να κάνουν σοβαρές παραβάσεις (όπως να παραβιάζουν το κόκκινο φανάρι ή να σκρολάρουν στο κινητό τους τηλέφωνο καθώς οδηγούν με ταχύτητα μεγαλύτερη του ορίου) σε κάποια από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας, όπως η πλατεία Συντάγματος και η λεωφόρος Συγγρού.
«Χοντρές» επιδόσεις
Κλείσιμο
Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», μέσα σε έναν μόλις μήνα πιλοτικής λειτουργίας στην Αθήνα οι ΑΙ κάμερες δεν προλαβαίνουν να καταγράφουν παραβάσεις! Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις 18 Δεκεμβρίου, οπότε και άρχισε η λειτουργία των καμερών, μέχρι την περασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου:
- Η κάμερα της Συγγρού κατέγραψε 9.352 οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας και χρησιμοποιούσαν το κινητό τους τηλέφωνο καθώς οδηγούσαν.
- Η κάμερα της Αγίας Παρασκευής κατέγραψε 27.736 (!) οδηγούς που πέρασαν με κόκκινο ή και σταμάτησαν πάνω στη διάβαση των πεζών.
- Η κάμερα του Συντάγματος (η οποία λειτουργεί λιγότερο από μήνα, αφού τοποθετήθηκε και λειτούργησε στις 5 Ιανουαρίου, κατέγραψε περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.
- Η κάμερα της ανόδου της λεωφόρου Συγγρού κατέγραψε 1.455 οδηγούς που υπερέβησαν το όριο ταχύτητας. Οι συγκεκριμένες οκτώ ΑΙ κάμερες (αυτές είναι και οι μόνες ΑΙ κάμερες που λειτουργούν στην Αθήνα) προς το παρόν δεν αποστέλλουν κλήσεις, αν και αυτό αναμένεται να αλλάξει το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν και θα ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας, στο οποίο περιλαμβάνονται και άλλες κάμερες, όπως της Αττικής οδού.
Από τις εικόνες είναι επίσης εμφανής ο τρόπος με τον οποίο η ΑΙ κάμερα καταγράφει οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη ή σταματούν πάνω στη διάβαση πεζών. Φαίνεται λοιπόν πόσο εύκολη δουλειά θα έχουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας στους οποίους θα γίνονται οι βιντεοκλήσεις για τυχόν ενστάσεις, καθώς είναι τόσο ευκρινείς οι συνθήκες της παράβασης που θα είναι σχεδόν αυταπόδεικτος ο ισχυρισμός του παραβάτη (π.χ. «έκανα εμπρός και πάτησα τη διάβαση ενώ είχα κόκκινο για να διευκολύνω ασθενοφόρο το οποίο βρισκόταν πίσω μου»).
Το δίκτυο των καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) έχει λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του οποίου ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που πραγματοποιεί την παραβίαση. Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν οι κάμερες κάνει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κ.λπ. To υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και συγκεκριμένα η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών.
Θυμίζουμε ότι οι πρώτες οκτώ ΑΙ κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής λειτουργούν στα παρακάτω σημεία:
- Δήμο Αθηναίων: Πανεπιστημίου και λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας
- Δήμο Αγίας Παρασκευής: λεωφόρο Μεσογείων και λεωφόρο Χαλανδρίου
- Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου: λεωφόρο Μαραθώνος και Φλέμινγκ
- Δήμο Καλλιθέας: λεωφόρο Συγγρού και Αγίας Φωτεινής
- Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης: λεωφόρο Βουλιαγµένης και Τήνου
- Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού: λεωφόρο Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως.
2.000 «μάτια»
Περισσότερες από 2.000 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης προβλέπεται να τοποθετηθούν στο τρέχον έτος (αρχής γενομένης, εκτός απροόπτου, από τον επόμενο μήνα) στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.
Η επέκταση του προγράμματος και σε άλλα μέρη της Ελλάδας θα συνεχιστεί και το 2027, κατόπιν υποδείξεως της Τροχαίας, βάσει των σημείων μεγαλύτερης επικινδυνότητας (δηλαδή εκεί όπου γίνονται τα περισσότερα τροχαία και καταγράφονται οι περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις), ενώ παράλληλα δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και την ΕΛ.ΑΣ., να τοποθετούν κάμερες (τις οποίες θα προμηθεύονται οι ίδιοι, αλλά θα διασυνδέουν στο κεντρικό σύστημα) σε σημεία που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.
Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση 500 καμερών εντός λεωφορείων ΟΣΥ, για επιτήρηση λεωφορειολωρίδων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία της ΟΣΥ (ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των καμερών), καθώς και εδώ δεν έχει γίνει ακόμα η διασύνδεση των πρώτων καμερών που έχουν τοποθετηθεί με το σύστημα της Τροχαίας, οι παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των δρομολογίων των λεωφορείων καταγράφονται σε σκληρό δίσκο, ο οποίος παραλαμβάνεται από άνδρες της Τροχαίας για να πράξουν τα δέοντα.
Το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας θα χρησιμοποιείται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία και να ξεκινήσει η λειτουργία του σύγχρονου ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή και διαχείριση τροχαίων παραβάσεων. Πρόκειται για το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ) Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και Προστίμων, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο ΕΗΣ διαβιβάζονται δεδομένα ελέγχων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, ήτοι: α) από τα αρμόδια όργανα ελέγχου μέσω των φορητών συσκευών (tablets), και β) από τους οπτικούς αισθητήρες των ηλεκτρονικών συσκευών (κάμερες), τα οποία διασταυρώνονται με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Τα δεδομένα των καμερών διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στο ΕΗΣ και περιλαμβάνουν αρχεία εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά μεταδεδομένα των καταγραφεισών παραβάσεων. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών και διαλειτουργικοτήτων του συστήματος επιτυγχάνονται:
- Αυτόματη καταγραφή παραβάσεων μέσω διασύνδεσης με κάμερες, πολλές εκ των οποίων με προηγμένη τεχνολογία με Τεχνητή Νοημοσύνη.
- Ηλεκτρονική έκδοση και επίδοση κλήσεων (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης) στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.
- Ψηφιακή υποβολή ενστάσεων και ραντεβού με τις Αρχές μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήση).
- Ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων με κωδικό RF και αυτόματη ενημέρωση για ποινές και βαθμούς στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).
- Ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης αμέσως, κατά την καταγραφή της παράβασης, ως παρεπόμενη διοικητική ποινή της ΠΒΠ, χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του εγγράφου της.
Το σύστημα θα φιλοξενείται σε υποδομές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα από το υπουργείο Μεταφορών, όπως το Αρχείο Αδειών Οδήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και την ΕΛ.ΑΣ.. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
To υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών και η αυτοτελής υπηρεσία του ΟΔΥΣΕΑΣ θα παρακολουθεί την είσπραξη των προστίμων και θα μεριμνά για την αποστολή των ληξιπρόθεσμων προστίμων μετά τους οκτώ μήνες στην ΑΑΔΕ.
Πώς θα έρχονται τα ραβασάκια
Πώς θα λειτουργεί όμως το νέο σύστημα; Οπως μας ενημερώνουν παράγοντες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι παραβάτες θα λαμβάνουν αυτόματα ενημέρωση ότι υπάρχουν νέα έγγραφα στη θυρίδα του στο gov.gr. Η ειδοποίηση αυτή θα αποστέλλεται με αναδυόμενο μήνυμα (push notification) στην εφαρμογή Gov.gr Wallet ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει smartphone ή δεν μπορεί να γίνει επίδοση μέσω gov.gr; Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική επίδοση της κλήσης, ο παραβάτης θα λαμβάνει την κλήση με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή εγγράφως, μέσω ειδοποίησης, π.χ. με το ταχυδρομείο.
Το βεβαιωμένο πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί από τον παραβάτη εντός οκτώ μηνών. Αν ο παραβάτης δεν πληρώσει την κλήση εμπρόθεσμα, η οφειλή θα αποστέλλεται από την ΟΔΥΣΕΑΣ στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, και θα ακολουθούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
Και αν η κλήση είναι άδικη ή κάνει λάθος το σύστημα ΑΙ; Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα θα υποστηρίζει και την ψηφιακή ένσταση του παραβάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης θα μπορεί να διατυπώνει τις όποιες ενστάσεις του χωρίς να τρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήση) κατόπιν ψηφιακού ραντεβού με την αρμόδια αστυνομική αρχή.
Αρκεί η ένσταση να υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της ΠΒΠ στη θυρίδα πολίτη του στο gov.gr. Βάσει νόμου, μετά την πάροδο δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ΠΒΠ στη θυρίδα του πολίτη, εκκινεί η προθεσμία των τριών ημερών, συνεπώς αυτός πρακτικά έχει 13 ημέρες από την ηλεκτρονική ανάρτηση στη θυρίδα του.
Το νέο σύστημα δεν θα κάνει μόνο την ψηφιακή βεβαίωση των παραβάσεων και ηλεκτρονική επίδοση της κλήσης μέσω της θυρίδας στο gov.gr, αλλά θα μπορεί επίσης να ενημερώνει το point system και να κάνει αυτόματα ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του εγγράφου της.
