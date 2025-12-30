Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου, από μέσα Ιανουαρίου θα βεβαιώνονται κλήσεις
Κάμερες Τεχνητή Νοημοσύνη Δημήτρης Παπαστεργίου Περιφέρεια Αττικής Κλήσεις

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου, από μέσα Ιανουαρίου θα βεβαιώνονται κλήσεις

«Στόχος είναι μέσα μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 κάμερες» είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παπαστεργίου: Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου, από μέσα Ιανουαρίου θα βεβαιώνονται κλήσεις
Τα τελευταία δεδομένα από όσα έχουν καταγράψει τόσο οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης όσο και αυτές της περιφέρειας Αττικής παρουσίασε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ «έχουν μπει δύο κατηγορίες καμερών: 100 της περιφέρειας Αττικής για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να γράψουν και για ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού κ.α.

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου «από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί
10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη».

Προανήγγειλε, δε, ότι «από τα μέσα Ιανουαρίου θα μπούμε κανονικά σε λειτουργία για να βεβαιώνονται κλήσεις».



Διευκρίνισε ότι «οι κάμερες του κόκκινου γράφουν από πίσω και την πινακίδα ενώ οι κάμερες ΑΙ μπορούν να γράψουν και από μπροστά».

Ειδικά, δε, για τις κλήσεις που θα βεβαιώνονται, είπε ότι «θα σου έρχεται στο κινητό με έναν κωδικό RF που θα αποστέλλεται στο gov.gr wallet. Θα μπορείς να δεις τις φωτογραφίες, να κάνεις ένσταση και αν δεν ευδοκιμήσει να κάνεις την πληρωμή ηλεκτρονικά» προσθέτοντας ότι «στόχος είναι μέσα
μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 κάμερες»
