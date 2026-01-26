Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες καυσίμων

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήτανκάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσεείτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.Στη δράση τους έβαλαν φρένο τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησανανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, έξι πιστόλια και βαλλίστρα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων, μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς καιΠαράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.