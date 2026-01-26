Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες καυσίμων
Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες καυσίμων
Στη φυλακή και το «δεξί του χέρι», νωρίτερα προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα – Ζημιά 25 εκατ. ευρώ για τους καταναλωτές από το παράνομο λογισμικό
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο στενός συνεργάτης του, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Η διαδικασία των απολογιών και των τριών κατηγορουμένων ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή ακόμη δύο φερόμενα μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν ήδη προφυλακιστεί τέσσερα ακόμη άτομα για την υπόθεση, ενώ άλλα τέσσερα αφέθηκαν ελεύθερα με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Όπως προκύπτει από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, το παράνομο λογισμικό που επέτρεπε την αλλοίωση των μετρήσεων στις αντλίες καυσίμων φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε περίπου 20 πρατήρια σε όλη τη χώρα.
Οι περιοχές όπου εντοπίζονται τα περισσότερα πρατήρια είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πιερία, γεγονός που καταδεικνύει το πανελλαδικό εύρος της δράσης του κυκλώματος.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών.
Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).
Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από δύο μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται και οι δύο ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.
Αρνούνται τις κατηγορίες οι περισσότεροι εμπλεκόμενοιΣύμφωνα με πληροφορίες από την ανακριτική διαδικασία, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνείται τη συμμετοχή της στο κύκλωμα, απορρίπτοντας το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.
Πάνω από 25 εκατ. ευρώ τα κέρδη της οργάνωσηςΥπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε μία 5ετια.
Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.
Στη δράση τους έβαλαν φρένο τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (20/1) κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, εννέα σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.
Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, έξι πιστόλια και βαλλίστρα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων, μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.
