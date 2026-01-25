Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Αμάρυνθο λόγω έργων αποκατάστασης

Κλειστός για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει και ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Άνοιξης





Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Αμάρυνθο μετά από απόφαση του Δημάρχου, Νίκου Γουρνή, λόγω έργων αποκατάστασης.Στην απόφαση αυτή οδήγησε η, που έχει προγραμματιστεί από τις 9 το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούνΕξαιτίας της διακοπής παροχής νερού καθίσταται αδύνατη η χρήση των τουαλετών στα σχολικά κτίρια.Για λόγους προστασίας της υγείας και της υγιεινής των μαθητών, κρίθηκε αναγκαία η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής για τη συγκεκριμένη ημέρα.Αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση της υδροδότησης και την επαναλειτουργία των σχολείων.Κλειστός για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει και ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός ΆνοιξηςΑναλυτικά, η ανακοίνωση του δήμου Διονύσου:«Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους δημότες ότι, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και στο πλαίσιο των, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 δεν θα λειτουργήσει ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Άνοιξης.

Η απόφαση λαμβάνεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο πρανές του ρέματος επί της οδού Νιόβης, καθώς την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από τη Διεύθυνση Ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής.



Η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων αποτελεί για τον Δήμο απόλυτη προτεραιότητα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα ενημερωθούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου».