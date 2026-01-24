Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας: Ανακριβείς οι αναφορές, δεν φταίει το έργο υπογειοποίησης για την καταστροφή

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, είχε μιλήσει σε χθεσινή ανάρτησή του στο facebook για πρόχειρα έργα και εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης

Γιώργου Παπανικολάου.



«Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του», τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε σημερινή του ανακοίνωση.







Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:



«Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι πρωτίστως στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων εθνικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει να ενημερώσει για τα πραγματικά δεδομένα και να καταρρίψει ανακριβείς δημόσιες αναφορές που αφορούν στο έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον ορεινό όγκο του Υμηττού, κατόπιν και των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων.



Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.







Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος.



Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.



Κλείσιμο



Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου».



Επίθεση του δημάρχου για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ Σε ανάρτησή του, συνοδευόμενη από εκτενές φωτογραφικό υλικό, ο κ. Παπανικολάου κάνει λόγο για έργα υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη άνοιξη και τα οποία, όπως υποστηρίζει, εξελίχθηκαν σε «ωρολογιακή βόμβα» για την πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στους μεγάλους όγκους λάσπης και φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις οδούς Μετσόβου, Ανθέων και τη γύρω περιοχή της Άνω Γλυφάδας.



Η καταγγελία εστιάζει σε δύο βασικά σημεία που, κατά τον δήμαρχο, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων. Από τη μία πλευρά, οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου για την υπογειοποίηση των καλωδίων άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο παρασύρθηκε με τις ισχυρές βροχές απευθείας προς τον αστικό ιστό.



ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει πως δεν ευθύνεται το έργο υπογειοποίησης για την καταστροφή που σημειώθηκε στην περιοχή της Γλυφάδας από την πρόσφατη κακοκαιρία απαντώντας στη χθεσινή καταγγελία του δημάρχου,«Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του», τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε σημερινή του ανακοίνωση.«Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος» παρατηρεί επίσης.«Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι πρωτίστως στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων εθνικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει να ενημερώσει για τα πραγματικά δεδομένα και να καταρρίψει ανακριβείς δημόσιες αναφορές που αφορούν στο έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον ορεινό όγκο του Υμηττού, κατόπιν και των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων.Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το έργο, συνολικού μήκους περίπου 5.500 χλμ., έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών, υδρολογικών και λοιπών επιστημονικών δεδομένων.Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος.Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.Επισημαίνεται ότι -αντίθετα με όσα διαδίδονται- συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους.Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου».Σε ανάρτησή του, συνοδευόμενη από εκτενές φωτογραφικό υλικό, ο κ. Παπανικολάου κάνει λόγο για έργα υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη άνοιξη και τα οποία, όπως υποστηρίζει, εξελίχθηκαν σε «ωρολογιακή βόμβα» για την πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στους μεγάλους όγκους λάσπης και φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις οδούς Μετσόβου, Ανθέων και τη γύρω περιοχή της Άνω Γλυφάδας.Η καταγγελία εστιάζει σε δύο βασικά σημεία που, κατά τον δήμαρχο, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων. Από τη μία πλευρά, οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου για την υπογειοποίηση των καλωδίων άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο παρασύρθηκε με τις ισχυρές βροχές απευθείας προς τον αστικό ιστό.

Από την άλλη, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, καταγγέλλεται ότι πραγματοποιήθηκε κάθετο μπάζωμα στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί δρόμος διέλευσης των καλωδίων. Όπως αναφέρεται, περισσότερα από 1.200 κυβικά μέτρα υλικών κατέληξαν χαμηλότερα, καθώς ο αγωγός απορροής που τοποθετήθηκε κρίθηκε ανεπαρκής.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι η ορμή των υδάτων αποκάλυψε πλήρως τμήματα του δικτύου, αφήνοντας καλώδια υψηλής τάσης εκτεθειμένα και να αιωρούνται πάνω από τη ρεματιά, όπως αποτυπώνεται και στο φωτογραφικό υλικό.



«Απαιτείται άμεση παρέμβαση από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν γρήγορα και σωστά οι απαραίτητες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλες πρόχειρες λύσεις», τονίζει ο Γιώργος Παπανικολάου, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.



Ο δήμαρχος Γλυφάδας προαναγγέλλει ότι οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε στο φως παρεμβάσεις στον Υμηττό που, όπως αναφέρει, χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1960. Όπως σημειώνει, η δημοτική αρχή θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και θα παρουσιάσει επιπλέον στοιχεία τις επόμενες ημέρες, με στόχο την προστασία της περιοχής και των κατοίκων.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου:



«Επείγον:

Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό!

Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων.

Στις εικόνες βλέπετε το αποτέλεσμα πρόσφατων έργων του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση όπως μας ενημέρωσαν με το Δασαρχείο.

Την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα.

Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός.

Τι ακριβώς συνέβη;

Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα.

Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.

Άφησαν μάλιστα κατά την εκτέλεση των έργων κάποιον σωλήνα (!) για να περάσουν τα νερά… Το αποτέλεσμα το βλέπετε στις εικόνες, το νερό παρέσυρε τα πάντα και τα καλώδια πλέον κρέμονται στον αέρα, πάνω από τη ρεματιά.

Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία για μπαζώματα από τη δεκαετία του ‘60 και πιο πίσω ακόμα, στον Υμηττό, που αποκαλύφθηκαν τώρα.

Θα αναδείξουμε πολλά αυτά τις ημέρες. Και κυρίως, θα πράξουμε πολλά».



