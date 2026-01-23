Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε συρμό του Προαστιακού στην Πάτρα
Κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι σε συρμό του Προαστιακού, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
