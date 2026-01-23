Βίντεο: Άγριος καβγάς οδηγών στη Λυκόβρυση, μπουνιές και κλωτσιές για το ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο
Βίντεο: Άγριος καβγάς οδηγών στη Λυκόβρυση, μπουνιές και κλωτσιές για το ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο

Οδηγοί που βρέθηκαν από πίσω κατέβηκαν από τα οχήματά τους και κατάφεραν να τους χωρίσουν 

Βίντεο: Άγριος καβγάς οδηγών στη Λυκόβρυση, μπουνιές και κλωτσιές για το ποιος είχε προτεραιότητα στο δρόμο
Άγριος καβγάς ξέσπασε μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα στο δρόμο.

Οι δύο οδηγοί, ο ένας με φορτηγό και ο άλλος με κλούβα κατέβηκαν από τα οχήματα και αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές, όπως φαίνεται και στο βίντεο του STAR.

Αιτία του άγριου περιστατικού φαίνεται πως ήταν η διαφωνία των οδηγών για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο, κατά τις ίδιες πηγές.


Οδηγοί που βρέθηκαν από πίσω κατέβηκαν από τα οχήματά τους και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες.
